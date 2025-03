Como, paratie cantiere infinito: 17 anni fa iniziavano i lavori sul lungolago

Como, 13 marzo 2025 – Destano l’attenzione dei curiosi le paratie alzate sulla passeggiata del lungolago, montate in questi giorni per compiere alcuni lavori di manutenzione. Un modo per i comaschi di fare la conoscenza con il sistema di sicurezza che dovrà difendere la città dall’acqua alta, già visto nel tratto di Sant’Agostino, ma non ancora in quello che da piazza Cavour giunge fino ai Giardini a Lago, in pratica il punto più basso della passeggiata e quello più esposto alle esondazioni.

L’ultima volta è capitato alla fine di ottobre, ma in quel caso a dare i problemi maggiori è stata l’acqua di scarico di piazza Cavour che proprio a causa della piena non riusciva a venire smaltita. Un compito affidato al complesso sistema di vasconi sistemati sotto la passeggiata che però per funzionare a dovere deve essere collegato con la rete elettrica cittadina.

Nell’attesa i tecnici si esercitano a montare e smontare le paratie mobili, alloggiate in cassoni lungo il percorso pedonale, da montare una a una: ogni paratia è composta da tre pannelli metallici che una volta sistemati agganciati formano un muro di difesa impenetrabile dalle acque del lago. Prosegue anche il cantiere sul Lungolario Trento dove la corsia degli autobus è stata soppressa per far posto agli operai ai mezzi da cantiere. I lavori procedono sperditi e dovrebbero concludersi entro mercoledì prossimo.

Entro fine mese dovrebbe essere pronto anche il campione dei parapetti di prova che dovranno prendere il posto di quelli storici con la decorazione a forma di timone. Ne verranno montati alcuni metri per valutarne l’effetto, naturalmente anche i comaschi saranno chiamati a esprimere il loro gradimento. La buona notizia è che ormai si è al rush finale dell’opera iniziata l’8 gennaio 2008, oltre 17 anni fa.