Orticolario. Si aprono le iscrizioni

Sono già aperte le iscrizioni per la quindicesima edizione di Orticolario, che ha lanciato il concorso internazionale Spazi Creativi aperto a progettisti, artisti, designer, espositori che vorranno esporre le proprie creazioni il prossimo autunno nel parco di Villa Erba. Il bando di concorso riguarda la progettazione e la realizzazione di giardini e installazioni che verranno selezionati per essere allestiti dopo il giudizio di una commissione che valuterà i progetti in base alla loro originalità, la vivibilità dei giardini e la loro fruibilità. I progetti selezionati, verranno poi valutati da una giuria internazionale.