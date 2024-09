Orticolario riporta alla terra. Le piante protagoniste

CERNOBBIO (Como)

Tornare all’essenza di tutto, tornare alla terra. Per quattro giorni: da giovedì 3 a domenica 6 ottobre, quando di svolgerà la nuova edizione di Orticolario, negli spazi di Villa Erba, tra padiglioni, villa storica e giardini affacciati sul Lario. Un momento che, come sempre, vuole fare cultura con le proposte degli espositori, i progetti e le installazioni, i laboratori per bambini e ragazzi, e con un multiforme programma eventi. "Terrae" è il tema 2024, le piante protagoniste sono quelle per la fitodepurazione, come sempre con un’ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, proposte da vivaisti nazionali e internazionali, oltre che di artigianato artistico. Inoltre i giardini e le installazioni nel parco, ispirati al tema dell’anno e selezionati tramite il Concorso Internazionale Spazi Creativi, il cui vincitore si aggiudica il premio "La Foglia d’oro del Lago di Como".

Orticolario propone anche progetti d’arte e di design, e un programma di eventi che coinvolge esperti del settore, paesaggisti, agronomi, visionari. E ancora, altro punto saldo dell’evento, le attività per i bambini, per scoprire il mondo del giardinaggio evoluto, da sempre tema centrale della manifestazione. Orticolario 2024 vuole dunque tornare a madre terra. L’evento vuole celebrarne l’importanza. Ribadirne la priorità. Ricordare l’urgenza di non darlo per scontato, di proteggerlo. La manifestazione è anche occasione per conoscere le piante fitodepuratrici: sono state individuate oltre 400 specie di acque e suoli. Tra queste, ce ne sono alcune usate anche negli orti casalinghi e in giardino. Ospite d’onore, sarà Michele De Lucchi, architetto, designer, vincitore per due volte del Premio Compasso d’oro. Biglietteria e prenotazione degli eventi, con il programma completo, sono già aperti al pubblico sul sito www.orticolario.it

Paola Pioppi