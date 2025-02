Bisuschio, scontro fra due auto: tre persone coinvolte, la più grave una donna di 34 anni

Bisuschio (Varese), 4 febbraio 2025 – Schianto fra due auto questa mattina a Bisuschio. Alle 7 circa, due auto sono entrate in collisione all’altezza di via Mazzini. Ferite le persone a bordo dei veicoli coinvolti, la più grave una donna di 34 anni che a causa dei traumi e delle contusioni subite è stata portata in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese (non è comunque in pericolo di vita). Praticamente incolumi le altre due persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e hanno contribuito al soccorso ai passeggeri assieme ad ambulanze e automediche inviate dal 118. Inevitabili le conseguenze sul traffico lungo la strada, che è in pratica la statale 334 che attraversa il paese della Valceresio.

All’alba sulla A8

Sempre questa mattina all’alba un ben più grave incidente si è verificato sull’Autolaghi tra le uscite Cascina Merlata e Fieramilano, alle porte del capoluogo lombardo. Da una prima ricostruzione intorno alle 5.45 un’auto sarebbe finita contro un guardrail. A dare aiuto alla donna bordo dell'auto è sceso il conducente della vettura che la seguiva ma che è stato travolto da un altro mezzo. L'uomo, 59 anni, è ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano mentre la donna, 62 anni, ha avuto conseguenze lievi. È stata disposta la chiusura temporanea del tratto tra Fiera Milano e il bivio con la A4 in direzione di Milano.