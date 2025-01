Incidente sull’Autolaghi. Si ribalta, centra due auto. Tre feriti, uno è grave

Grave incidente sull’Autolaghi ieri mattina, l’allarme è scattato intorno alle 8.15 quando un veicolo si è ribaltato nel tratto tra Legnano e il bivio tra A8 e A9 in direzione di Milano. Nell’impatto che è seguito al ribaltamento sono rimaste coinvolte altre due auto, tre uomini sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, due ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco di Milano e la Polstrada, oltre ai mezzi di Autostrade per l’Italia. Uno dei feriti era in condizioni gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Per le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli agenti è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con l’A36 e Origgio, chiuse, verso Milano, le entrate di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, pesanti i disagi con code fino a 5 chilometri. Di conseguenza chi era in viaggio verso Milano è stato deviato obbligatoriamente sulla A36 Pedemontana, seguendo quindi le indicazioni per la A9 per poi fare rientro in A8. Tre chilometri di coda si sono formati tra il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico e il bivio con la A36 Pedemontana per la deviazione. Intorno alle 11 il tratto è stato riaperto, quindi il traffico è ripreso su tutte le corsie mentre le code erano in diminuzione in direzione di Milano.

Soccorsi in azione in mattinata anche sulla 336 per Malpensa. L’incidente si è verificato alle 11,45, in direzione A4, all’altezza dell’uscita per cargo city a Malpensa, in territorio comunale di Lonate Pozzolo. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi e gli agenti della polizia stradale di Magenta. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, alla cui guida c’era un ventenne, per cause da accertare, è rimasta schiacciata tra il guardrail e la parte posteriore del grosso mezzo, un Tir, coinvolto nell’impatto. Il ventenne è stato trasportato in ospedale, ferito ma non in pericolo di vita. Nel primo pomeriggio la richiesta di intervento è arrivata da Busto Arsizio: in viale Pirandello un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Turbigo, ad avere la peggio il motociclista, un giovane di 17 anni, finito a terra. Soccorso sul posto, il ragazzo è stato quindi trasportato in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente per i rilievi la polizia locale.