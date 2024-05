Operazione parco. Beach volley e nuovi alberi

Procede ad un serrato ritmo di lavoro l’“operazione parco“ in corso da giorni alla frazione Geromina di Treviglio, legata alla valorizzazione della natura, campo di “beach volley“, luogo per l’insegnamento del codice della strada e punto di accoglienza. Visitati in anteprima gli aspetti in un incontro con l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano, che, nell’annunciare la conclusione dei lavori entro fine giugno così da essere disponibile per l’estate, ha precisato l’entità del costo a carico del Comune, 200mila euro. Gli scavi nel cantiere riguardano un’area particolarmente ampia, 8mila metri quadrati. Saranno piantate 40 nuove piante, in aggiunta a quelle esistenti e che saranno salvaguardate Nascerà, come si è detto, anche un campo di pallavolo su sabbia, la cui gestione sarà a cura della Pallavolo Treviglio. Il presidente della società sportiva, Angelo Goisis, ha comunicato che "sarà un campo interessante, uno dei più belli della Bassa, non una cosa per bambini, ma un impianto nel quale si potranno giocare anche le finali di tornei nazionali". Previsto anche un settore dedicato alla educazione stradale: se ne occuperà l’associazione “Amici di Gabry“ che in collaborazione con la Polizia Locale terrà corsi di insegnamento sul codice della strada. A sua volta la “Roller Potter“ utilizzerà la pista in convenzione per un gruppo di ore settimanali e in cambio la manterrà pulita. È già stata posta la rete con cancelletto che separa il parco dalla attigua scuola elementare Bicetti.

Amanzio Possenti