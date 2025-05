Operai in nero ed evade il fisco. Scatta sequestro di 200mila euro

Evasione fiscale e impiego di due lavoratori senza contratto, uno dei quali clandestino. Sono le contestazioni che hanno portato la GdF di Erba a eseguire un sequestro preventivo da oltre 200mila euro a carico di una imprenditrice cinese di Pusiano, Yiu Lu, 43 anni, titolare della omonima ditta operante nel settore meccanico, con sede in via Milano a Erba. Il provvedimento, chiesto dal sostituto procuratore Antonia Pavan e disposto dal Gip Walter Lietti, scaturisce da una attività di indagine partita da un controllo fiscale svolto dai militari, durante il quale sono emerse più irregolarità. Innanzi tutto la presenza di due lavoratori senza contratto, uno dei quali cinese e irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione. È stato denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione, mentre la titolare è stata segnalata. Nel corso dell’ispezione fiscale è emerso inoltre che l’impresa aveva indebitamente dedotto costi del tutto estranei all’attività d’impresa – tra cui l’acquisto di ingenti quantità di carne suina e riso destinati al ristorante di un familiare – e aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti. P.P.