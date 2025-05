La proposta per l’Eufemino a Tili. Benemerenza civica all’ex sindaco

È ancora grande il dolore per la scomparsa dell’ex sindaco Marcella Tili commemorata in quella sala consigliare che per oltre 20 anni è stata la sua seconda casa, nelle vesti di primo cittadino e di consigliere. E proprio da qui è nata l’idea di riconoscerle l’Eufemino, il massimo riconoscimento cittadino, per l’impegno nei confronti della città. Ad avanzare la proposta la consigliera Luisella Ciceri di Fratelli d’Italia. "Devo un grazie fortissimo a Marcella Tili - ha spiegato - L’ho sempre considerata come una seconda mamma e mi ha insegnato tanto. È stata lei a volermi nella sua squadra, insieme a Claudio Ghislanzoni. Il suo primo pensiero è stato sempre per la sua città". Anche i consiglieri di opposizione si sono uniti a quelli di maggioranza nel ricordo di Marcella Tili. Ro.Ca.