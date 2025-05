Spacciandosi per operatori di banca, hanno convinto un uomo di 62 anni di Montorfano, a fare una serie di versamenti su conti correnti a loro riconducibili, per un totale di 5.000 euro, salvo poi dileguarsi. I carabinieri di Albate, che hanno ricevuto la denuncia della vittima, sono risaliti ai 3 autori della tuffa, tre palermitani di 45, 43 e 36 anni, denunciati per truffa.