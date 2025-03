Nuovi tutor sulla A9. I cinque sistemi 3.0 voluti dal Ministero

Una novità per nulla gradita agli automobilisti comaschi quella dei tutor lungo la A9, l’autostrada che da Milano porta in Svizzera passando da Como, che saranno accesi a partire da oggi. L’autostrada dei laghi fa parte delle 26 tratte autostradali scelte dal Ministero dei Trasporti per i controlli con il nuovo sistema Tutor 3.0, la verifica dei mezzi in transito sarà affidata a cinque nuovi impianti, tre installati in direzione Nord e due in direzione Sud.

Andando da Milano verso la Svizzera i varchi sono stati posizionati tra Turate e l’interconnessione con la Pedemontana, tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco. Invece per chi viaggia in direzione Milano tratti sottoposti a controllo saranno quelli tra Lomazzo Nord e Lomazzo Sud e tra gli svincoli di Turate e Saronno.

In base all’articolo 142 del Codice della Strada la velocità massima in autostrada non può superare i 130 chilometri orari, ma occorrerò ricordare che il limite scende a 110 chilometri orari presenza di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura. Per i neopatentati il limite in autostrada nel primo triennio di guida è invece di 100 chilometri all’ora.

Chi corre troppo dovrà mettere mani al portafogli con multe che variano da 42 a 173 euro per chi supera i limiti di non oltre 10 chilometri orari. Da 11 a 40 chilometri orari oltre il limite la multa varia da 173 a 694 euro oltre alla decurtazione di tre punti sulla patente. Per chi sfora il limite da 41 a 60 chilometri l’ora la multa varia da 543 a 2.170 euro con la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di dieci punti. Oltre i 60 chilometri orari, quindi per chi si spinge oltre i 190 chilometri l’ora oppure i 170 in caso di pioggia, la multa varia da 845 a 3.382 euro con sospensione della patente da sei a dodici mesi e decurtazione di dieci punti.

Dovranno prestare attenzione anche i conducenti dei mezzi pesanti, per i quali vige il limite massimo di 80 chilometri l’ora, mentre gli autobus possono spingersi al massimo a 100 chilometri l’ora. Provvedimenti che fanno paura anche agli automobilisti elvetici.

Non se la passano meglio a Varese sulla A8, dove i tutor sono in funzione dal 2023 nel tratto da Castellanza Nord a Busto Arsizio Nord andando verso Varese mentre procedendo in direzione Milano da Busto Arisizio Sud a Castellanza Sud e da Castellaza Sud a Origgio Ovest.

Roberto Canali