Nuovi lavori di posa delle barriere. Lungolago ridotto a una corsia

Proseguono i lavori sul lungolago dove, a partire dal 14 ottobre e fino al prossimo 15 novembre, le auto saranno costrette a procedere su una sola corsia per consentire gli interventi di tecnici e operai. Il cantiere è necessario per completare la fondazione delle barriere a pacchetto, che dovranno fermare le acque del lago in caso di piena. Proprio nei giorni scorsi gli sbarramenti, nascosti in speciali cassettoni disposti lungo la nuova passeggiata e da montare ogni volta a mano, sono stati messi in opera per verificare la loro tenuta. Completato il tratto che da Sant’Agostino arriva a piazza Cavour adesso si tratterà di proseguire fino a via Cavallotti. Nelle prossime settimane una delle carreggiate del Lungo Lario Trento sarà chiusa al traffico per tre ore al giorno, secondo le necessità del cantiere, a regolare il passaggio delle auto ci penseranno i movieri che vigileranno sui lavori del cantiere.

Anche i pedoni dovranno rinunciare a passeggiare sul lungolago e saranno costretti a cambiare marciapiede. Proprio per evitare la paralisi del girone sono state previste delle limitazioni dalla chiusura della strada che verrà limitata dalle 9 alle 12 durante la mattinata, oppure dalle 13 alle 16 nel pomeriggio, per consentire il transito delle auto provenienti da Blevio e Torno e il passaggio dei bus. Ro.Can.