Nuovi biglietti Asf, occhio alle date di scadenza per i cambi

In occasione dell’introduzione dei nuovi titoli di viaggio elettronici e·Tic, Asf informa sulle modalità di cambio dei titoli di viaggio. A partire da lunedì 13 gennaio fino al 31 marzo, sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti di corsa semplice inutilizzati e non danneggiati, esclusivamente presso la biglietteria di Piazza Matteotti. Per i "Carnet", composti da 10 viaggi più 1 in omaggio, il rimborso sarà effettuato solo per carnet completamente integri, ossia con tutti i biglietti e l’omaggio ancora uniti alla copertina e non convalidati. Inoltre, i clienti in possesso di carnet parzialmente utilizzati potranno utilizzare i viaggi residui fino alla fine del mese di marzo, con l’obiettivo di agevolare le operazioni di rimborso. Di seguito un riepilogo degli importi dei titoli di viaggi che saranno rimborsati: biglietto di Corsa semplice rete urbana da 75 minuti e area urbana da 90 minuti, corsa semplice giornaliero di rete urbana, carnet 11 biglietti di corsa semplice rete urbana 75 minuti, carnet 11 biglietti di corsa semplice area urbana 90 minuti. Le rivendite autorizzate Asf non sono abilitate a effettuare rimborsi o cambi.