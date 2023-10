Novedrate, tre feriti nello scontro tra due auto

Novedrate (Como), 1 ottobre 2023 – Sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Cantù e Lazzate, per prestare assistenza durante il soccorso del 118, intervenuto nell’incidente avvenuto pochi minuti dopo le 18 in via Meda, all’altezza dell’incrocio con via Brughiera, a Novedrate.

Due auto, su cui viaggiavano tre giovani di 18 e 22 anni, si sono urtate, finendo una sopra l’altra. I due veicoli sono andati completamente distrutti, soprattutto nelle parti anteriori, ma all’interno gli occupanti hanno riportato ferite che, dopo un primo allarme che ha fatto intervenire i soccorsi in codice rosso, si sono rivelate meno preoccupanti di quanto temuto. Sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti, rilievi in corso da parte dei carabinieri.