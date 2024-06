Novedrate, cane finisce in una scarpata lungo la provinciale: salvato dai vigili del fuoco

Novedrate, 23 giugno 2024 – E’ stato visto da una passante, attraversare la strada bagnato e infreddolito, per poi finire in una scarpata. Un piccolo cane abbandonato, impaurito dal maltempo. La donna questa mattina ha subito chiamato i vigili del fuoco, che hanno individuato l’animale: fortunatamente aveva attraversato la Novedratese senza essere investito, nonostante il passaggio di auto serrato, per poi rimanere nascosto nella vegetazione impaurito.

E’ stato recuperato dai vigili del fuoco, ancora molto impaurito, ma in buone condizioni di salute. Era senza microchip, per cui non è stato possibile risalire a un eventuale proprietario, ed è stato quindi consegnato ai veterinari di turno di Ats, per poi essere portato in un canile sanitario.