"Non spaccio, acquisto". Rifiuta il patteggiamento. Scatta il foglio di via

"Nel bosco ero andato per comprare. Gli avevo già dato 20 euro e stavo aspettando che mi preparassero la dose". Jaouad Taouriri, marocchino di 58 anni, si è difeso dall’accusa di essere uno spacciatore, e non ha voluto patteggiare, dopo l’arresto in flagranza avvenuto lunedì. I carabinieri di Cermenate poco prima avevano notato un suo connazionale, Erramj Alaa, 25 anni, uscire dal bosco per poi tornare all’interno, e lo hanno seguito fino a due bivacchi: qui c’erano quattro uomini, due dei quali fuggiti, mentre Alaa e Taouriri sono stati arrestati. Nel primo bivacco i militari hanno trovato 100 grammi di cocaina e 3 di eroina, mentre nel secondo c’erano 80 grammi di hascisc e altri 8 di cocaina. Anche Alaa ha sostenuto di essere un acquirente: "Sono arrivato in Italia dalla Spagna meno di un mese fa – ha detto – avevo venduto il telefono per comprare la droga, e quindi non potevo chiamare per acquistare, dovevo andare nel bosco a piedi". Addosso ai due i carabinieri non hanno trovato droga né denaro, l’ipotesi è che venissero utilizzati per fare consegne ai clienti. Il loro difensore, avvocato Maruska Gervasoni, ha chiesto un rinvio e la concessione dei termini a difesa. Il giudice Maria Lombardi Stocchetti ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in provincia. Pa.Pi.