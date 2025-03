Nasconde al Fisco un milione: denuncia e sequestro

Dal 2017, aveva smesso di presentare la dichiarazione dei redditi e di pagare le tasse. Con un giro d’affari che, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza di Erba, ammonterebbe a un milione di euro, completamente nascosto al fisco. L’uomo, un agente di commercio di Carugo, che lavora nel settore della vendita degli elettrodomestici, è così andato incontro a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 120mila euro, conseguenza di una verifica fiscale svolta dai militari nei mesi scorsi. In particolare, il decreto del giudice è stata eseguito mettendo i sigilli a un immobile che era nella disponibilità dell’indagato a Carugo, per un valore pari all’importo evaso.

Gli accertamenti sulla sua posizione fiscale, hanno seguito la strada penale fin da subito, a fronte dell’assenza di dichiarazioni dei redditi degli ultimi otto anni: da qui in avanti è stata una ricostruzione documentale basata sulla documentazione acquisita relativa alle operazioni di vendita. Il libero professionista è quindi stati iscritto sul registro degli indagati con l’ipotesi di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva, spingendo poi la Procura di Como a chiedere il sequestro, al fine di preservare i valori che dovranno essere restituiti allo Stato in caso di condanna.

"L’evasione fiscale – ricorda la Gdf – costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Da qui l’importanza dell’azione svolta dalla Guardia di Finanza contro gli evasori e i frodatori, anche attraverso il recupero delle imposte dovute e dei profitti indebitamente ottenuti".

Pa.Pi.