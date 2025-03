Mutui nel capoluogo. Con il segno più spinti dai villeggianti

COMO Anche per effetto del turismo Como è in vetta alla classifica dell’importo medio richiesto per un mutuo in Lombardia, con una media di 143mila euro, il secondo valore più alto dopo Milano. Secondo le analisi di Facile.it e Mutui.it nel capoluogo è stato rilevato l’importo medio più alto (165.720 euro), seguita da Como con 143.086 euro, al terzo posto Monza Brianza con 141.190 euro. Più staccato l’altro ramo del Lario, Lecco, con 135.956 euro, di un soffio davanti a Brescia (135.505 euro), Varese (131.645 euro), Sondrio (128.643 euro), Bergamo (127.924 euro). Più indietro Mantova (119.224 euro), Lodi (118.730 euro) e Cremona (117.128 euro), chiude la classifica regionale la provincia di Pavia (con 114mila euro). Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, emerge che l’importo medio richiesto in Lombardia è stato pari a 152.480 euro, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In crescita anche il valore medio dell’immobile, che ha raggiunto i 213.401 euro (+2%). Rimangono sostanzialmente stabili, infine, l’età media del richiedente (36 anni e mezzo) e la durata del piano di ammortamento (26 anni e mezzo). Dal punto di vista dell’offerta, i primi dieci mesi dell’anno sono stati caratterizzati da buone condizioni sul fronte dei tassi fissi. Per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni le migliori offerte disponibili online partono da un tasso (Tan) del 2,71%, con rata di 579 euro. Tariffe ancora più convenienti per gli immobili di classe A o B, con i mutui green che partono da tassi (Tan) pari a 2,40% e una rata di 559 euro. Per la surroga, invece, il miglior Tan disponibile online è pari al 2,49% (rata di 565 euro). Per quanto riguarda i tassi variabili, nonostante il calo degli indici dovuto al taglio della BCE, i valori restano elevati anche se stanno lentamente scendendo. Per un mutuo medio variabile da 126.000 in 25 anni a gennaio 2022 la rata era pari a 456 euro, oggi è arrivata a ben 693 euro. Oggi le migliori offerte online, per un mutuo medio, partono da un tasso (Tan) del 3,81%, con una rata di 645 euro. Per gli immobili di classe A o B i valori partono da 3,61% con una rata di 631 euro. Sono in aumento sia la richiesta di finanziamenti (+16%) sia l’importo medio richiesto, arrivato a 145.851 euro (+5%). R.C.