Musiche di terre lontane

Il Trio Fandujo, con Paola Quagliata e Luciano Biondini, saranno sul palcoscenico del Teatro Sociale di Como giovedì 27 febbraio, alle 20.30, con brani che ricordano il mare, le terre lontane, i viaggi, reinterpretati con lo stile del gruppo ispirato al jazz, al folk, alla musica popolare e alle musiche del mondo. L’appuntamento, dal titolo "Il mare unisce i Paesi che separa", fa parte della rassegna di concerti Tsc Club: una formula in cui il pubblico assiste in palcoscenico con la possibilità di sorseggiare un drink durante la performance, come un vero music club, ma all’interno dell’atmosfera di un teatro dell’Ottocento.

Il trio Fandujo, ensemble costituito dal sax di Fruzsina Lázsló, dalla chitarra di Pierpaolo Palazzo e dal cajòn di Germán Montes de Oca, negli anni si è specializzato nel repertorio balcanico. Dal 2021 collabora con Paola Quagliata, cantante che ha fatto dell’eclettismo la sua forza, e che ha portato nel gruppo la sua passione per la musica greca e turca, proponendo uno stile ispirato al jazz, al pop, al folk, brani originali e affascinanti musiche di tradizione sefardita, arbëreshë, del Sud Italia e di tutto il bacino del Mediterraneo. Quagliata e Fandujo si arricchiscono della fisarmonica di Luciano Biondini, musicista richiesto dai più grandi esponenti del jazz italiano perché in grado di inserirsi in contesti musicali eterogenei e per la sua grande passionalità ed abilità nel creare interplay con i suoi interlocutori. Il titolo dello spettacolo "Il mare unisce i Paesi che separa" è ispirato al verso di una lirica del poeta inglese Alexander Pope che racchiude tutte le tematiche care ai musicisti di questo progetto.

Paola Pioppi