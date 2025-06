Lungolago preso d’assalto ma senza ingorghi

Una media di 15mila veicoli al giorno in transito sulla statale Regina durante il ponte del 2 giugno, con una percentuale di presenze, nelle strutture ricettive, che ha sfiorato il sold out. Per la sola provincia di Como, si parla di 8.476 strutture presenti, secondo l’Osservatorio Regionale, che garantiscono 22.609 camere e 72.591 posti letto. Buona parte dell’accoglienza turistica è tuttavia garantita dalle realtà extra alberghiere, 8.227 contro le 249 strutture alberghiere capaci, queste ultime, di accogliere fino a 7.279 ospiti, circa un decimo delle presenze che, in questo fine settimana, hanno affollato i luoghi del turismo comasco, concentrandosi principalmente tra la città di Como e le località che si affacciano sul lago.

Come da previsioni, la Regina è stata una delle strade maggiormente prese d’assalto dai turisti, ma quest’anno senza gravi contraccolpi, grazie alle limitazioni dei mezzi pesanti, compresi i pullman, introdotte dall’ordinanza di Anas, il cui rispetto viene quotidianamente garantito dalle forze di polizia, tra cui le pattuglie della Stradale del distaccamento estivo. Quindi traffico sostenuto per tutto il giorno anche ieri, ma senza ingorghi o particolari criticità per le migliaia di turisti che hanno visitato i più celebri luoghi del Lario.

A Como, come sempre grandi numeri per il lungolago, i giardini e la funicolare, che hanno avuto importanti ricadute anche sulle economie legate al turismo, a partire dalla ristorazione. Oggi, a conclusione di un fine settimana favorito dal bel tempo, in occasione del 2 giugno il centro di Como, per tutto il giorno, sarà invaso da una quantità di attrattive organizzate dalla Prefettura per celebrare la Festa della Repubblica: stand, dimostrazioni di forze di polizia, eventi musicali e sportivi, fino alla chiusura con il concerto allo stadio: un insieme di eventi che andrà ulteriormente ad aumentare la presenza di turisti e, in generale, di persone in città. I visitatori attesi, sono migliaia.

Forte affluenza anche sul Verbano con manifestazioni sportive di livello internazionale a fare da volano. Ieri ha “debuttato“ una delle novità più attese dell’estate sul Lago Maggiore: il servizio di collegamento via lago da Laveno a Santa Caterina del Sasso. Il battello sarà in funzione tutte le domeniche fino a metà settembre. Tre le partenze pomeridiane da Laveno e altrettanti i collegamenti dall’eremo.

Paola Pioppi