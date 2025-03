Motore in panne e barca alla deriva nel lago: salvati turisti americani

Bellagio, 18 marzo 2025 – Sono andati alla deriva a causa di un’avaria al motore, che nel primo pomeriggio di ieri li ha costretti a chiedere aiuto alla Sala Operativa della Guardia Costiera. La chiamata di soccorso è arrivata dal conduttore di un natante noleggiato da cinque turisti statunitensi, che stavano navigando nelle acque antistanti tratto di Bellagio, dove hanno il guasto gli ha impedito di ritornare verso la costa, per fortuna con lago calmo e giornata soleggiata. Subito è stata inviata la Motovedetta CP 609 del terzo Nucleo Mezzi Navali di Menaggio, che in pochi minuti ha raggiunto l’unità alla deriva, per prestargli assistenza. Dopo essersi accertati della buona salute degli occupanti, i militari hanno trasportato l’imbarcazione fino all’attracco di Lezzeno. Solo in quest’ultimo periodo invernale, le unità navali della Guardia Costiera hanno svolto 30 missioni di vigilanza di polizia di sicurezza della navigazione, coordinato 7 interventi di soccorso, con 2 mezzi assistiti e soccorso 11 persone. Da inizio anno a oggi sono 7 le attività Sar portate a termine sul Lario.