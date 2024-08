Mondiali d’oro per la Canottieri. Otto medaglie per gli Under 19 con la maglia azzurra in Canada

I ragazzi e le ragazze di Como si sono fatti valere ai Mondiali Under 19 di Canottaggio conquistando due ori, un argento e un bronzo che sono arrivati in casa della Canottieri Lario. Le emozioni sono iniziate con la vittoria nel quattro con femminile, grazie a Carolina Cassani e Letizia Martorana che hanno guidato la squadra italiana verso un meritatissimo oro. Le azzurre hanno condotto la gara perfetta, conquistano terreno palata dopo palata senza lasciare scampo alle avversarie e chiudendo con oltre 9 secondi di distacco da Francia e Stati Uniti.

Non da meno è stata la performance di Filippo Bancora e Luca Cassina, anche loro sul gradino più alto del podio con il quattro senza maschile. Una arrembante fin dall’avvio ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, assicurando all’Italia un altro titolo mondiale davanti a Gran Bretagna e Cina. Michele Minazzato ha aggiunto un altro successo al medagliere della Canottieri Lario, vincendo l’argento nel quattro con maschile. Il suo equipaggio ha lottato fino all’ultimo per mantenere la seconda posizione, superando in volata il Sudafrica e consolidando l’argento dietro alla forte Australia.

Il bronzo nell’otto femminile ha visto ancora protagoniste Letizia Martorana e Carolina Cassani, questa volta accompagnate da Sara Caterisano che ha chiuso al primo posto la finale B del quattro senza femminile. Le tre atlete della Canottieri Lario hanno contribuito a un’altra grande impresa, assicurandosi il terzo posto in una gara di altissimo livello, dietro a Stati Uniti e Gran Bretagna, aggiungendo anche una medaglia di bronzo all’ottimo bottino canadese. Alla fine il bilancio è di otto medaglie per 6 atleti, con Martorana e Cassani due volte sul podio iridato, un risultato incredibile in una competizione di altissimo livello.