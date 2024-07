Como, molesta i pazienti al pronto soccorso del Valduce e aggredisce i poliziotti: arrestato

Como, 25 luglio 2024 – Ieri sera alle 23 si è presentato al pronto soccorso del Valduce, ha dato in escandescenze molestando i pazienti, e si è poi scagliato contro i poliziotti della Squadra Volante intervenuti per fermarlo, che hanno dovuto utilizzare lo spray urticante.

Alla fine di un concitato intervento, è stato arrestato un giovane di 24 anni originario della Sierra Leone, richiedente asilo politico e senza fissa dimora, accusato di per resistenza lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di droga, e denunciato per oltraggio, per il rifiuto di fornire la sua identità e per aver danneggiato l’auto di servizio della polizia. Questa mattina è stato processato per direttissima.

La richiesta di intervento è giunta ieri sera verso le 23, mentre l’uomo stava gridando e disturbando le persone in pronto soccorso: gli agenti che tentavano di calmarlo, sono stati aggrediti con calci e pugni, e successivamente l’uomo ha anche preso a testate i vetri della pattuglia l’auto, infrangendo il vetro laterale posteriore, fino a fermarlo utilizzando lo spray urticante. Una volta in Questura, durante l’identificazione, ha iniziato a sbattere la testa sul pavimento, procurandosi lievi ferite. In tasca aveva 40 grammi di marijuana e 6 di hascisc e 400 euro in contanti.