Incidente a Mornico, moto si schianta contro un camion: divampa un incendio. Grave centauro 40enne

Mornico al Serio (Bergamo), 25 luglio 2024 – Grave incidente tra una moto e un camion, oggi verso le 13.30, lungo la strada provinciale ex strada statale 573, a Mornico alserio, nella Bergamasca.

Stando alle prima informazioni, il mezzo pesante che viaggiava in direzione Calcinate stava svoltando verso sinistra per entrare in un’area industriale, quando per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con la due ruote che procedeva in direzione opposta: la moto si è schiantata contro l’asse posteriore del camion e ha preso fuoco.

L’autista del mezzo pesante è riuscito ad abbandonare immediatamente l’abitacolo e ad allontanare il motociclista prima che le fiamme lo avvolgessero.

Sul posto sono subito intervenuti l’elisoccorso, due automediche e un’ambulanza. Il motociclista è stato soccorso e trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: ha riportato traumi al cranio, al torace, alla schiena e a un braccio.

Sul posto anche i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Palazzolo e la Polizia Stradale di Bergamo.