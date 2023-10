Mobilità green in Valle. C’è il bonus se vai in bici

Incentivi a chi raggiunge la scuola o il posto di lavoro in… bicicletta. Duecento partecipanti, oltre 14 mila percorsi, 60 mila chilometri pedalati e 12 mila euro distribuiti, per un risparmio di circa 8400 chilogrammi di anidride carbonica: sono i numeri della 1ª edizione di “Omni-bici 2023“, l’iniziativa di mobilità sostenibile promossa a maggio dall’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio. Realizzata in collaborazione con la piattaforma Wecity nel progetto Interreg Omni-Bus 4.0, intende contribuire alla realizzazione di un sistema moderno e sostenibile di mobilità pubblica alpina transfrontaliera al servizio di pendolari, studenti, turisti e operatori economici, incentivando l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto a salvaguardia dell’ambiente. Il riscontro positivo ottenuto ha indotto a rinnovare l’iniziativa fino al 20 novembre. "Siamo molto soddisfatti dei numeri della prima edizione - sottolinea il presidente Giovanni Gianotti -: un risultato incoraggiante che ci ha convinto a rinnovare Omni-bici per ampliare il bacino dei fruitori. L’auspicio è che da 200 si arrivi il più possibile vicini al numero massimo di 500: dal lancio di giugno, l’interesse è cresciuto e sono stati i partecipanti a promuoverla tra i loro amici e conoscenti.

C’è grande attenzione ai temi, soprattutto da parte dei giovani, e questo è indubbiamente un segnale importante". L’iniziativa si rivolge a studenti e lavoratori maggiorenni. I lavoratori devono avere residenza o dimora e sede lavorativa in provincia o nei Comuni svizzeri confinanti. Ma potranno partecipare anche quelli che vivono nelle province di Brescia, Lecco e Como e lavorano in provincia di Sondrio. Gli studenti devono frequentare una scuola sul territorio di Valtellina e Valchiavenna o a Colico. Ai primi 500 che presenteranno la domanda sull’applicazione Wecity e inseriranno il codice sfida OMNI23 verrà corrisposto un incentivo di 0,20 euro per ogni km percorso in bici nel tragitto tra casa e lavoro o scuola e ritorno, fino a un massimo di 50 euro al mese. Le info sull’iniziativa e le modalità per aderire sul sito internet www.agenziatplsondrio.it.

Fulvio D’Eri