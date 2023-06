Minacce degli anarchici all’onorevole

Non si sono accontentati di inneggiare alla liberazione dell’anarchico Alfredo Cospito i vandali che la notte scorsa hanno compiuto un blitz nel centro di Erba, tra Piazza Mercato, Piazza Sant’Eufemia e via Turati, questa volta sono andati ben oltre minacciando la polizia e addirittura di morte l’onorevole Eugenio Zoffili, che è anche capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale. Si tratta del terzo raid compiuto in pochi mesi: il primo era stato nel febbraio scorso, poi altre scritte sono comparse in aprile. "C’è chi mi vuole morto e appeso a testa in giù - il commento dell’onorevole Zoffili - Ai delinquenti anarchici che hanno imbrattato i muri della nostra bella Erba con queste minacce di morte rispondo che non mi spaventano di certo e che vado avanti a lavorare per la mia comunità erbese e il mio Paese, in Consiglio comunale e in Parlamento, a testa alta e con ancor più determinazione di prima. Evidentemente questi criminali non hanno gradito l’apertura del nuovo ufficio di Polizia locale in stazione che ho fortemente voluto". Solidarietà all’esponente della Lega è stata espressa anche dal sottosegretario Nicola Molteni.