Mezzegra, brucia un escavatore in un parcheggio comunale

Mezzegra (Como), 14 marzo 2025 - Intervento urgente dei vigili del fuoco oggi pochi minuti prima delle 17 a Mezzegra, in via del Carmine, per domare l’incendio che stava investendo un escavatore gommato, all’interno di un parcheggio comunale. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi per riuscire a non far estendere il rogo e spegnerlo.

Sul posto anche la polizia locale di Mezzegra, per ricostruire l’accaduto: al momento non è ancora stata accertata la causa, ma da una prima verifica sembrerebbe riconducibile a un guasto che ha coinvolto la parte elettrica o generato un surriscaldamento. Nessuno è rimasto ferito, e le fiamme non hanno intaccato altri mezzi.