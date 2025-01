A Merone i carabinieri mettono in fuga writers alla stazione. Ma il palo, di 50 anni, viene denunciato

Merone (Como), 17 gennaio 2025 – All’arrivo della pattuglia dei carabinieri sono fuggiti, e solo uno di loro è stato fermato e denunciato, per aver imbrattato una carrozza ferroviaria ferma a Merone, in via San Gerolamo Emiliani, nei pressi della stazione.

I militari di Lurago d’Erba, avvisati dalla Polfer di Milano, poco dopo la mezzanotte di giovedì hanno fermato e identificato un uomo di 50 anni domiciliato a Eupilio, che probabilmente stava facendo da palo tenendo d’occhio l’arrivo delle pattuglie, mentre i writers imbrattavano il treno. Gli autori materiali del danneggiamento, non si sa quanti, sono riusciti a scappare.