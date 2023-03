Maxi casa di riposo Ai residenti non piace

Sta suscitando molta contrarietà in paese la richiesta, presentata da un operatore privato, di costruire una grande casa di riposo organizzata in tre edifici per una superficie complessiva di 14mila metri quadri nell’area di proprietà della Casa Incontri Cristiani. "Una mega Rsa che occupa una superficie di tre campi da calcio e necessita di 130 posti auto non ci serve in paese, dove è già presente un’altra struttura attrezzata per la cura degli anziani - spiega la consigliera di minoranza Lucrezia Benedetta Lombardo - la richiesta è stata depositata presso l’ufficio tecnico nell’ottobre del 2022, ma ne abbiamo avuto notizia solo adesso. Nella brochure depositata viene riportato l’elenco di due studi di progettisti e una cooperativa onluss il cui presidente vorrebbe trasformare l’attuale chiesa ricca di mosaici di grande pregio artistico in una non meglio specificata “cappella multireligiosa-multietnica“". Nel corso del Consiglio comunale il sindaco Emanuele Cappelletti ha letto una lettera indirizzata al progettista in cui si esprime un parere, sostanzialmente contrario all’intervento.