Manzoni e i Promessi Sposi. Cinquanta associazioni coinvolte

Hanno risposto all’appello del comune di Lecco e adesso sono pronti a mettersi al lavoro per dare vita a un progetto dedicato ad Alessandro Manzoni e i Promessi Sposi. Il legame tra Manzoni e Lecco è profondissimo, qui lo scrittore ha trascorso infanzia e adolescenza e a 14 anni, nel 1799, viene iscritto dalla Repubblica Cisalpina tra i “cittadini“ di Lecco, e per prestare giuramento torna apposta da Lugano, dove si trovava per gli studi in collegio.

Sono 50 i soggetti che hanno risposto alla manifestazione di interesse aperta dall’amministrazione e rivolta a tutti gli operatori pubblici e privati per la co-programmazione di un progetto da poter candidare del bando “Progetti Emblematici Maggiori 2025“ di Fondazione Cariplo. L’obiettivo è quello di creare una progettazione ampia e sistemica che porti allo sviluppo sostenibile e inclusivo di forme di produzione, valorizzazione e diffusione culturale territoriale, collegate in maniera particolare al romanzo e alla figura di Alessandro Manzoni.

"Alla manifestazione di interesse, conclusasi il 15 gennaio scorso, il territorio ha risposto con entusiasmo, in maniera importante ed eterogenea, con 50 differenti soggetti provenienti dal mondo dell’associazionismo, delle istituzioni, della scuola e delle imprese, rappresentati da oltre 70 persone intervenute - spiegano dal comune - Un primo incontro preparatorio si è svolto alle Officine Badoni". Ro.Can.