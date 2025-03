Lurago Marinone, scende dalla macchina per soccorrere un animale: 20enne investita e uccisa da un’auto pirata

Lurago Marinone (Como), 29 marzo 2025 – Tragedia nel Comasco. Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle tre, una ragazza di vent'anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata a Lurago Marinone, in provincia di Como.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era in auto con il fidanzato e avrebbero accostato per soccorrere un piccolo animale che probabilmente avevano investito. La ragazza ha attraversato la strada ed è stata travolta da un'auto arrivata a forte velocità. Il conducente l'ha trascinata per qualche metro ed è fuggito.

Immediato l’intervento dei soccorsi dell’Areu – l’Azienda regionale emergenza urgenza – , che sono intervenuti con un’ambulanza e un elicottero. La 20enne è stata stabilizzata e subito trasferita in elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di Como. Nonostante la tempestività, la 20enne non ce l’ha fatta ed è morta poco dopo il ricovero.

Sulla dinamica e sulla fuga dell'automobilista indagano i carabinieri. Potrebbe essere utile la testimonianza del fidanzato e le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver immortalato la scena o l’auto in fuga.

Un’altra tragedia è avvenuta nella notte, ma a Dresano, in provincia di Milano. Qui un 36enne ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua moto, una Ktm. Improvvisamente ha perso il controllo della due ruote, cadendo e finendo contro un ostacolo.