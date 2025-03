Investe e uccide ragazza di 20 anni poi fugge: arrestato. Guidava ubriaco e con un piede ingessato

Lurago Marinone (Como), 29 marzo 2025 – È stato rintracciato e arrestato poco dopo che, con la sua auto, ha travolto e ucciso N.F. , classe 2004 e residente a Vertemate con Minoprio (Como).

L’arresto

Si tratta di V.C. alla guida di una Volkswagen Golf, classe 1982. L’uomo rientrava a casa dopo una serata in compagnia di amici e guidava con un tasso alcolemico alto, peraltro con il piede destro ingessato.

La vittima

La giovane viaggiava con il suo fidanzato in località Lurago Marinone. I due hanno urtato con l’auto un animale selvatico e hanno accostato per constatare i danni, ma la Golf guidata da C. ha travolto la ragazza davanti agli occhi del fidanzato, trascinandola per circa 50 metri. La ragazza è morta poco dopo, all’ospedale Sant’Anna di Como dove è arrivata in codice rosso. L’uomo, invece, si è dato alla fuga.

Le indagini

I Carabinieri di Cantù sono risaliti alla targa dell’auto poco dopo e hanno raggiunto il soggetto presso la sua abitazione. Sottoposto ad accertamento etilometrico, l’uomo ha riportato un tasso alcolico di 1.49. Alle domande dei Carabinieri sull’accaduto, l uomo ha risposto che l’auto gli era stata rubata la sera precedente, ma a un controllo successivo la vettura è stata ritrovata abbandonata a Fenegrò in via Diaz.

L’accusa di omicidio stradale

L’uomo deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato (avendo simulato di aver subito il furto della sua auto in nottata) e sarà portato nel carcere di Como. Al momento sono in corso tutti i rilievi tecnici sulla vettura che è stata posta sotto sequestro.