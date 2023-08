Lomazzo, operaio di 31 anni precipita dal tetto: è gravissimo

Lomazzo, 3 agosto 2023 – Grave infortunio sul lavoro questo pomeriggio alle 15.44 a Lomazzo, via degli Artigiani, dove un operaio di 31 anni è precipitato da tetto di un’abitazione privata, cadendo da un’altezza di circa 7 metri.

Nell’impatto a terra, si è procurato un grave trauma cranico, che lo ha ridotto subito in condizioni molto critiche. I soccorritori del 118, lo hanno stabilizzato e chiesto il trasporto in elisoccorso, per accelerare il più possibile l’arrivo in ospedale.

È stato portato all’ospedale milanese di Niguarda, in codice rosso, in attesa di meglio valutare le sue condizioni. Nel frattempo i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e la cause della caduta.