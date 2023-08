Carpenedolo, sale sul tetto per verificare i danni del maltempo: operaio precipita per 5 metri

Carpenedolo (Brescia) – È gravissimo l’operaio di 32 anni che questo pomeriggio, poco prima delle 14, è precipitato da un tetto a Carpenedolo mentre stava verificandone le condizioni dopo il maltempo. È successo alla Nolli Ponteggi di via Achille Pozzi 17. L'uomo era salito sul tetto per verificare le condizioni della struttura dopo il maltempo. Il tetto ha ceduto e l'uomo ha perso l'equilibrio, cadendo per circa cinque metri. Le sue condizioni sono ritenute gravissime. È stato trasportato in codice rosso in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia, e si trova in prognosi riservata con traumi alla testa, al torace e al bacino.

Sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco ma anche i carabinieri e Ats per i rilievi del caso.