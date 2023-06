Lomazzo, accoltella il rivale per gelosia in mezzo alla strada e fugge: arrestato

Lomazzo (Como), 9 giugno 2023 - Un quarantasettenne è stata arrestato ieri sera con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito a coltellate un uomo di 34 anni in una via di Lomazzo. L'episodio violento è avvenuto alle 19 di ieri sera e l'aggredito se l'è cavata solo perché è riuscito a difendersi, rimediando parecchie coltellate nessuna delle quali fortunatamente l'ha colpito in punti vitali.

Gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale di Como.

Grazie alle indagini dei carabinieri di Fino Mornasco e del comando di Cantù in breve tempo si è riusciti a risalire al presunto colpevole, che era stato visto fuggire da alcuni testimoni, localizzato poche ore dopo in un comune vicino è stato accompagnato alla stazione di Mozzate. le indagini degli uomini dell'Arma hanno permesso di ritrovare il veicolo utilizzato per la fuga e il coltello con cui è stato ferito il 34enne e così l'uomo, con precedenti di polizia, è stata arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

A scatenare la furia dell'uomo potrebbe essere stata la gelosia nei confronti del rivale, ma sull’accaduto sono comunque in corso indagini.