Locate Varesino, girava con la divisa da carabiniere: scoperto un ex sacerdote truffatore

Locate Varesino (Como) – Una vera divisa da carabiniere, custodita nell’armadio e indossata all’occorrenza. Nulla a che vedere con lui, che il carabiniere non l’ha mai fatto, riuscendo però a procurarsi lo stesso una divisa completa da Tenente Colonnello dell’arma. L’uomo, 49 anni, originario di Avellino ed ex sacerdote militare, è stato perquisito dai carabinieri dell’Aliquota Operativa di Cantù e della stazione di Turate, che nell’abitazione in cui è domiciliato da qualche mese, a Locate Varesino, hanno trovato la divisa, assieme a un’etichetta plastificata con lo stemma della Guardia di finanza.

Ad accorgersi della sua presenza, è stato un carabiniere vero, che lo ha notato passare in divisa alla guida della sua auto personale: nulla di strano, se non il fatto che quel volto non lo aveva mai visto tra i colleghi, anche tra quelli delle altre stazioni del territorio. Partendo dalla targa del veicolo, si è arrivati così a identificare l’intestatario, che risultava appunto essere un uomo di 49 anni residente ad Avellino, già noto agli archivi di polizia per reati di truffa.

È stato necessario fare un ulteriore lavoro, per arrivare a capire che da qualche tempo si era trasferito a vivere a Locate, a casa della sua compagna. Qui hanno proceduto a fare una perquisizione, sfociata nel sequestro dell’abbigliamento detenuto illecitamente, e in una denuncia a piede libero per possesso di segni distintivi contraffatti.

Gli accertamenti non sono conclusi: al momento non è stato possibile capire come si sia procurato quella divisa, originale e completa, che porta i segni di uno dei gradi più elevati della carriera militare. Così come non si sa se sia stata utilizzata per commettere truffe o per ottenere vantaggi di qualunque genere. Pare che nei giorni scorsi sia stato visto aggirarsi in zona anche in altre occasioni, oltre al giorno in cui è stato notato dal carabiniere che ha segnalato la sua presenza. Ma non ci sarebbe notizia di alcuna strana condotta da parte sua.