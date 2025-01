Livello basso del Lario. Le sponde sono a rischio

Nonostante le piogge degli ultimi giorni il livello del lago di Como è troppo basso, 37,6 centimetri sopra lo zero idrometrico con una percentuale di riempimento del 43,5% e le sponde in alcuni punti faticano a tenere. Accade in particolare per i paesi del lago sulle passeggiate e i parcheggi. A Tremezzina ad esempio ieri sono state compiute delle operazioni di carotaggio su un’area di sosta, compresa tra il Grand Hotel Tremezzo e Villa Carlotta, che rischia di cedere proprio perché l’acqua troppo bassa non esercita più la pressione sufficiente sul muro di sostegno.

L’allarme è scattato nei giorni scorsi quando delle evidenti crepe si sono manifestate sull’asfalto e adesso i tecnici dovranno correre per rimettere in sicurezza i quindici posti auto in vista della riapertura di Villa Carlotta che dal prossimo 21 marzo tornerà a fare il tutto esaurito di turisti. Un problema comune anche ad altre località del Lario, ad esempio a Carate Urio da due anni è chiusa l’unica spiaggia del paese proprio a causa di un muro pericolante mentre a Laglio si lavora per mettere in sicurezza la Riva del Tenciuu.