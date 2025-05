Turisti in arrivo. Stop ai lavori sull’A9

Con l’arrivo dei turisti dal Nord Europa vanno in vacanza i lavori lungo la A9 nel tratto vicino al confine. È arrivata ieri la conferma da parte di Anas dello stop alla sistemazione del viadotto Fati, nel tratto che da Ponte Chiasso porta fino alla dogana di Brogeda, dove gli operai non si rivedranno prima di settembre. Per evitare le code domani sarà chiusa anche la dogana commerciale con il conseguente lungo stop dei tir da e verso la Svizzera. Anche così sull’A9 si annunciano giorni di traffico intenso, con tre feste vicine: l’Ascensione, il 2 giugno e la Pentecoste. Nella giornata di domanì, sempre lungo la A9, saranno temporaneamente chiusi per lavori dalle 4 alle 14 di venerdì lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso e lo svincolo di Fino Mornasco, in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate. Ro.Can.