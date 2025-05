Fattura errata: assolto ex presidente della Croce Rossa

Per una fattura da 463mila euro, che Matteo Fois, 50 anni, ex presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Como, aveva inserito nel bilancio del 2018, a gennaio dello scorso anno era stato condannato a Como per falso ideologico in atto pubblico. Un anno e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato e pena sospesa. Un’accusa da cui ora è stato assolto in Appello, dai giudici milanesi, che hanno ritenuto che il fatto non sussiste. L’ipotesi scaturiva in particolare dall’aver impropriamente inserito quel documento nella dichiarazione dei redditi della Croce Rossa presentata nel 2018, pur non essendo di competenza del periodo preso in esame. Accolte le motivazioni della difesa dell’imputato, l’avvocato Mario Botta, basata in particolare sulla qualificazione di "incaricato di pubblico servizio" attribuita a Fois in quanto la Croce Rossa dal 2014 non è più formalmente ente pubblico ma privato. Nel frattempo Fois andrà a processo per peculato. Pa.Pi.