Vuoi visitare la mostra?. Prima c’è l’autolavaggio

Joana Vasconcelos, una delle voci più autorevoli dell’arte contemporanea internazionale, sarà protagonista di una personale al Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, dal 15 giugno al 12 ottobre. Nata a Lisbona nel 1971, ha partecipato a tre Biennali d’Arte di Venezia ed esposto in tutto il mondo, prima donna a proporre una propria mostra alla Reggia di Versailles e al Guggenheim Museum di Bilbao. La rassegna di Ascona ha carattere antologico ed è stata appositamente ideata per gli spazi museali, curata da Mara Folini e Alberto Fiz. Presenta oltre trenta opere tra installazioni, lavori a parete, dipinti, video e libri che ripercorrono i momenti salienti del percorso creativo dell’artista dagli anni Novanta.

Nota per le sculture monumentali e le installazioni immersive, Joana Vasconcelos decontestualizza gli oggetti di uso quotidiano e aggiorna il concetto di arte, artigianato e design, stabilendo un dialogo tra la sfera privata e lo spazio pubblico, il patrimonio popolare e la cultura alta. Con leggerezza e ironia affronta tematiche connesse con l’identità femminile, la società dei consumi, la memoria collettiva. L’esposizione si sviluppa sui due piani del museo in un itinerario coinvolgente "cui è necessario avvicinarsi senza pregiudizi": tanto che, prima dell’ingresso, gli spettatori sono costretti a passare attraverso “Wash and Go“, installazione del 1998 che ricorda un autolavaggio. Subito dopo, la scultura tessile monumentale alta dieci metri “La Baronessa“ del 2023, una divinità fluida che pare avvolgere l’edificio. Dedicata a Marianne Werefkin, artista russa che ha fondato il museo asconese. Info e orari su www.museoascona.ch. Paola Pioppi