Orsenigo, lite in un parcheggio: accoltellato un 52enne

Como, 2 agosto 2024 – La lite tra due uomini degenera e finisce con un accoltellamento.

La vicenda risale al tardo pomeriggio di ieri, giovedì 1 agosto: secondo le prime ricostruzioni, due uomini si sarebbero incontrati in un parcheggio a Orsenigo, nel Comasco, dove per motivi futili è scoppiata una lite. E, al culmine della discussione, uno – un 50enne – avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito l’altro, un 52enne. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga mentre per la vittima arrivavano i soccorsi.

Il ferito è stato portato dall'elicottero decollato da Como Villa Guardia all'ospedale San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo, i i carabinieri di Cantù e della stazione di Lurago d'Erba, dopo accertamenti e indagini, sono riusciti a identificare il responsabile dell'accoltellamento. L'uomo è stato denunciato per le lesioni cagionate e per il porto abusivo del coltello.