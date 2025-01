Lirica, passione senza tempo. Premiate dieci giovani promesse

La foto finale li ritrae sorridenti, mentre esibiscono l’attestato che li ha decretati i migliori della loro categoria. Dieci giovani cantanti lirici, a cui il 76° Concorso AsLiCo ha assegnato un attestato che vale il loro futuro e la loro carriera artistica. Le selezioni avevano consegnato alla finale, che si è disputata al Teatro Sociale di Como, 18 cantanti, 16 per la sezione Concorso per Ruoli e 2 per la sezione emergenti, selezionati tra i 120 cantanti giunti alle fasi eliminatorie.

Innanzi tutto i vincitori per il ruolo. Per L’elisir d’amore di OperaLombardia: Giovanni Accardi, Italia, 23 anni, Belcore; Giacomo Nanni, Italia, 28 anni, Dulcamara; Sabrina Sanza, Italia, 28 anni, Adina. Per I puritani di OperaLombardia: Seungwoo Sun, Corea del Sud, 29 anni, Sir Riccardo Forth. Per Falstaff di Opera domani: Enrico Basso, Italia, 28 anni, Fenton; Alessia Camarin, Italia, 22 anni, Mrs. Alice Ford; Rosalba Aurora Ducato, Italia, 24 anni, Nannetta; Tamon Inoue, Giappone, 31 anni, Ford; Francesca Lo Verso, Italia, 26 anni, Mrs. Alice Ford. Per la sezione Voci Emergenti la giuria ha selezionato Zhe Liu, Cina, 24 anni. Sono inoltre stati giudicati idonei Anna Cabrera, Russia, 27 anni, per il ruolo di Elvira, e Jun Young Choi, Corea del Sud, 28 anni, per il ruolo di Belcore.

Il Premio del pubblico da quest’anno è dedicato a Giovanna Lomazzi, Vicepresidente di AsLiCo e importante anima del Concorso, scomparsa lo scorso giugno. Ad aggiudicarselo Giacomo Nanni.

I cantanti sono stati accompagnati al pianoforte da Hana Lee, durante una finale che, oltre al numeroso pubblico in sala, è stata seguita in diretta sul canale Youtube del Teatro. Il Concorso si svolge d’intesa con il circuito di Opera Lombardia e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, con il contributo del Ministero della Cultura e Regione Lombardia. La giuria era presieduta per la decima volta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, affiancato da Andrea Cigni, Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, Kab-gun Chung, Daegu Opera House, Umberto Fanni, Royal Opera House Muscat, Carlo Goldstein, Commissione Artistica Teatro Sociale Como, Katrin König, Salzburger Landestheater, Cristiano Sandri Fondazione Teatro Regio di Torino, Christina Scheppelmann Théâtre Royal di Bruxelles, Giovanni Vegeto Direttore Generale Teatro Sociale.