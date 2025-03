Un ordigno bellico inesploso spunta sul sentiero nel bosco

Lo ha notato un passante nel bosco a Trecallo, zona di Albate, domenica mattina durante una passeggiata: ha visto la punta del proiettile emergere dal terreno, e ha dissotterrato l’oggetto pensando fosse innocuo, salvo poi rendersi conto che aveva davanti un ordigno bellico inesploso. L’uomo, un comasco di 44 anni, ha subito chiamato la Polizia, allontanandosi dall’area. Una pattuglia della Volante è arrivata in posto: i poliziotti hanno circoscritto l’intera area boschiva, impedendo ogni accesso e facendo intervenire gli specialisti del Reparto Artificieri di Milano Malpensa, che hanno provveduto a effettuare una scansione radiografica dell’ordigno per poi procedere con la sua rimozione. Le sue sembianze, secondo una prima valutazione, lo qualificherebbero come proiettile da cannone della seconda guerra mondiale.