L’incidente a Livigno. Bimbo sempre grave

Sono ancora gravi le condizioni del bambino di 7 anni, figlio di una coppia di turisti stranieri che nel pomeriggio di sabato è stato investito dal gatto delle nevi nel comprensorio di Carosello 3000. L’incidente è avvenuto attorno alle 18.30, quando la pista era già stata chiusa e il mezzo meccanico aveva iniziato a battere il manto nevoso. Lo scontro sulla pista da bob, mentre il piccolo stava ancora giocando ed era impegnato in una discesa. Immediatamente soccorso e trasportato con l’elisoccorso decollato da Bolzano all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, qui resta ricoverato in prognosi riservata, sottoposto a cure mediche per ridurre i traumi provocati dallo scontro.