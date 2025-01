Lenno, finisce in un dirupo in centro paese: 40enne recuperato dai vigili del fuoco

Tremezzina (Como), 30 gennaio 2025 – E’ stato recuperato dai vigili del fuoco, dopo la caduta da una riva impervia in centro paese a ridosso del torrente Perlana. Il soccorso dell’uomo, 40 anni, è avvenuto questa mattina alle 11.30, in via Volta a Tremezzina, località Lenno.

Per raggiungerlo, i soccorritori sono intervenuti con l’elisoccorso, utilizzando il verricello. Una volta stabilizzato e fatto salire a bordo, è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Sul posto, per le operazioni di soccorso e recupero, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Menaggio e il Saf arrivato dalla sede centrale Como, assieme al 118 e ai volontari del soccorso alpino.