Lasnigo, incidente tra un'auto e un camper sulla provinciale 41: quattro feriti

Lasnigo (Como), 23 settembre 2023 - Soccorritori mobilitati ieri sera, poco prima di mezzanotte, sulla provinciale 41 che sale a Lasnigo per prestare aiuto a quattro persone che viaggiavano a bordo di un’auto e di un camper, feriti in seguito alla scontro frontale tra i due automezzi.

L’incidente è avvenuto in prossimità di un tornante, forse a causa della strada bagnata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Canzo, i carabinieri di Asso e il personale del 118 con tre ambulanze per prestate soccorso a quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 31 anni. I due in condizioni più serie, comunque non in pericolo di vita, sono stati portati all’ospedale Manzoni di Lecco.