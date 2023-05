Lambrugo, pistola giocattolo ma sembra vera: denunciato 27enne

Lambrugo (Como), 13 maggio 2023 – E' una scacciacani ed era caricata a salve, ma è uguale in tutto e per tutto ad una pistola vera. Gli aveva inoltre tolto anche il tappino rosso obbligatorio per distinguere le armi giocattolo. I carabinieri di Lurago d'Erba hanno fermato a Lambrugo uno straniero di 27 anni. Impugnava di una rivoltella Smith & Wesson. Era un giocattolo appunto, ma sembrava vera.

Lo hanno bloccato lungo la Sp 342 Briantea Como – Bergamo a Lambrugo, mentre cercava di scappare dai militari impegnati in una retata nei boschi della droga. In tasca aveva anche due dosi di cocaina di 70 grammi in tutto. Il 27enne se l'è cavata con una denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. E' stato inoltre segnalato in prefettura per uso di sostanze stupefacenti.