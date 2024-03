Lambro, ruspe alla foce. L’idea di una ciclabile attorno al lago di Pusiano ridisegna le sponde

Le sponde del lago di Pusiano, in prossimità della foce del Lambro, adesso sono molto diverse da come apparivano solo qualche settimana fa e questo ha suscitato la preoccupazione di molti fra coloro che frequentano il bacino dell’Alta Brianza. Proprio davanti al campeggio, in territorio di Eupilio, ora appare una spianata larga venti metri che costeggia buona parte della sponda per circa mezzo chilometro dove un tempo c’era il canneto e la vegetazione spontanea del lago. Le ruspe infatti hanno dragato la foce del Lambro dove si erano accumulate montagne di sedimenti. Il collegamento fra fiume e lago è stato ripristinato e tonnellate di detriti sono stati depositati creando di fatto delle nuove sponde. Il motivo?

"ll sogno finale è quello di un anello completo ciclopedonale del lago di Pusiano, questo è un primo piccolo passo", commenta il sindaco di Eupilio Alessandro Spinelli. Mentre Bosisio Parini e Cesana Brianza sono già alla fase esecutiva del progetto della nuova ciclabile che collegherà la sponda orientale del lago, dal parco Precampell fino alla zona della galleria di Pusiano, il Comune di Eupilio sta muovendo i primi passi. "Il materiale che si era depositato alla foce andava a precludere la circolazione dell’acqua e anche il funzionamento del Cavo Diotti - spiega il sindaco -. Ci siamo mossi insieme a Erba e sono stati stanziati 300mila euro per rimuovere il materiale che, se spostato, sarebbe dovuto essere classificato in altro modo, con un aumento dei costi. Abbiamo deciso di lasciarlo nel suo contesto naturale e usarlo per creare una nuova battigia. Stiamo lavorando insieme al Parco Valle Lambro e questi sono lavori che ci permettono di pensare alla nuova ciclabile fino al Centro Remiero".

Il Comune di Eupilio per ora è alle prese con un progetto preliminare per accedere a finanziamenti che permettano di continuare a disegnare il nuovo percorso. Ma la sponda occidentale del lago è notoriamente tempestata da proprietà private che rendono quantomeno problematico pensare a un collegamento sul lago. "L’idea di dove potrebbe passare il percorso è al centro di uno studio di fattibilità. C’è comunque una parte demaniale che è quella a fronte lago di cui bisogna tenere conto. Ma sul nostro territorio avevamo già portato avanti un’interlocuzione con alcuni dei privati e avevamo trovato degli accordi. L’idea è poi quella di collegare tutta Eupilio fino alla chiesetta di San Lorenzo a Penzano".