Como, si tuffa nel lago dove è vietato, condannato per resistenza Un rifugiato ucraino di 38 anni ha inveito contro gli agenti di Polizia locale e ha preso a calci la loro auto: ha patteggiato 3 mesi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Due i morti annegati a Como in agosto: fare il bagno è permesso solo nei lidi