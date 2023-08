Cade nel lago di Como all’alba dopo la festa di matrimonio: turista americano morto a Tremezzina

Tremezzina (Como), 26 agosto 2023 – Ieri la festa, oggi la tragedia. Finiscono in dramma le celebrazioni di un matrimonio sul lago di Como. Uno degli invitati, un 52enne americano, ha perso la vita questa mattina, sabato 26 agosto, cadendo in acqua. Il ricevimento, a dire la verità, era finito da tempo. L’uomo, però, ospite di una struttura ricettiva del territorio, aveva deciso – per motivi in corso ancora di accertamento – di trascorrere la notte a zonzo nella zona.

La dinamica

La tragedia si è verificata questa mattina alle 6.30, quando l’oscurità stava lasciando spazio alla luce. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe trovato di fronte al museo giardino di Villa Carlotta. Per la precisione sarebbe stato seduto sul muretto che costeggia la statale Regina. In questa posizione, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo per circa tre metri e finendo in acqua. Il turista, precipitando, avrebbe urtato la base in cemento del muro: possibile, quindi, che gli siano stati fatali i traumi rimediati nella caduta.

I soccorsi

Qualcuno deve aver avvistato il corpo galleggiare e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio, l’automedica e i vigili del fuoco. Quando gli operatori del 118 sono arrivati, però, l’americano era già morto. Le forze dell’ordine intervenute hanno ricostruito il contesto dell’accaduto: l’uomo, che stava trascorrendo un periodo di villeggiatura in un albergo a Tremezzina, ieri sera aveva partecipato a una festa di matrimonio. Successivamente – ancora non si sa se da solo o in compagnia – è rimasto sveglio tutta la notte, passeggiando nella zona del lago. Questa mattina la tragedia.