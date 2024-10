Como, ladro di biciclette elettriche si nasconde sotto il letto di casa

Como – Lo cercavano tra Napoli e Sorrento, dove è accusato di aver rubato 5 bici elettriche, tra febbraio e marzo di quest’anno, modelli il cui valore oscillata tra i 1300 e i 1500 ognuna, i cui proprietari avevano sporto denuncia. Ma Dilruk Madhushanka Gunathilaka, cingalese di 36 anni, nel frattempo era sparito, riscendo così a sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare, emessa tempo fa dal giudice di Torre Annunziata.

Fino ai giorni scorsi, quando i carabinieri di Rebbio, assieme ai colleghi di Piana di Sorrento, lo hanno individuato a Como, in una casa di via Borsieri, dove si era trasferito assieme alla moglie, senza prendere domicilio né residenza. Prima lo hanno monitorato, travestiti da tecnici del gas. Poi hanno proceduto con l’arresto: ma la moglie, che ha aperto la porta di casa, sosteneva che fosse uscito. Ai militari è bastato fare un controllo, per notare un anomalo rigonfiamento del materasso del letto.